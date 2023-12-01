الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق المؤتمر الجماهيري الرابع للتيار الإصلاحي الحر بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي السيسي

المؤتمر الجماهيري
المؤتمر الجماهيري للتيار الإصلاحي الحر

انطلق المؤتمر الجماهيري الرابع، للتيار الإصلاحي الحر، بمحافظة الإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، برعاية النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، عن التنسيقية.

جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي،وعدد من قيادات التيار الإصلاحي الحر ووفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعامر أبو زيد، أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج، وقطاع الصعيد سعد الجمل، أمين مساعد حزب الاتحاد، وأمين الحزب بالإسكندرية.

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وشهد المؤتمر تجمع حشود من أبناء محافظة الإسكندرية من أجل إعلان دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، لاستكمال سلسلة الإصلاحات التنموية في كافة القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن التيار الإصلاحي الحر، قد عقد المؤتمر الجماهيري الأول له، بمحافظة الدقهلية، ثم استضافت محافظة المنوفية المؤتمر الجماهيري الثاني، واستضافت سوهاج المؤتمر الثالث، فيما تستضيف اليوم، محافظة الإسكندرية المؤتمر الجماهيري الرابع، استكمالا لسلسلة المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها التيار لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات والمقرر عقدها في الداخل يوم 10 ديسمبر وتستمر 3 أيام لتنتهي يوم 12.

السيسي الإسكندرية النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب علاء مصطفي

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