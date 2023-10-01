التيار الإصلاحى الحر يدعو أنصاره للنزول للميادين لدعوة الرئيس السيسى للترشح

دعا التيار الإصلاحي الحر بكل أحزابه وأنصاره ومؤيديه وكوادره وقياداته في كل المحافظات بالنزول إلى الميادين المختلفة، لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

استكمال مشروع الدولة التنموية

وأكد التيار بكل أحزابه في بيان له اليوم، أن ما سبق ودعا إليه من دعمه للرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة، استكمال لمشروع الدولة التنموية ورؤية التنمية المستدامة 2023.

تحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشدد التيار على أنه قد دعا أنصاره ومؤيديه إلى تحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الرئيس للشعب.. لديكم فرصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه رسالة للشعب المصري، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".





يأتي هذا فيما يواصل المواطنون توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين "التأييدات الرئاسية"، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية والمدرجون في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسئولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

حدد الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 10، 11 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر

فيما تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسية خارج مصر في يوم 1، 2، 3 ديسمبر 2023.