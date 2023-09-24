الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة تكشف تفاصيل زيارة وفد برلمان الصين لأبوسمبل

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

ثمنت د.نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، استقبال الرئيس السيسي، اليوم وفداً صينيًا رفيع المستوى، برئاسة لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي يزور مصر حاليا في زيارة تستغرق عده أيام ، لافته إلي أن تلك الزيارة تعكس أهمية المكانه التي تحتلها العلاقات المصرية – الصينيىة علي المستوي السياسي والدبلوماسي والبرلماني والزخم لتنميتهما وخاصة في السنوات العشرة الاخيرة.

أولى الدول العربية في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين 

وقالت نيفين حمدي، في بيان، الأحد، إن مصر، هى أول دولة عربية - إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية وبرلمانية وتعاون استراتيجي مع دولة الصين الصديقة، منذ عام 1956، ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية المصرية -الصينية، والتي تشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية على مختلف المستويات سواء السياسية والصناعية والتجارية والاقتصادية والثقافية، المتبادلة في ظل رؤية الزعيمين السيسي، وشي جين بينغ، مؤكدة علي توافق الرؤي والأهداف بين البلدين وتبني كل منهما لنفس الخطوط العريضة في السياسية الخارجية قد عزز من قدرة الجانبين على توطيد أواصر التعاون فيما بينهما، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمه بين البلدين الصديقين عام 2014.

txt

وفد الصين رفيع المستوى

وأعربت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن رؤية الدولة المصرية الايجابية في عهد الرئيس السيسي، لما شهدته الدولة الصينية من تطور تنموي وتكنولوجي وصناعي ملحوظ ، لافته إلى أن الدولة الصديقة طرحت في السنوات الأخيرة عددا من المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير وتحديث النظام العالمي، من خلال عددت مبادرات منها "الحزام والطريق"، "الحضارة العالمية"، "الأمن العالمية"، "التنمية العالمية"، مؤكدة أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر في جميع المجالات التي من شأنها أن تفضي في النهاية إلى بناء مجتمع المصير المشترك بهدف تحقيق الرفاهية للشعبين الصديقين.

وكشفت نائبة أسوان عن تفاصيل زيارة الوفد الصيني لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان على رأس وفد برلماني قائله: "إن الوفد فور وصوله مطار أبو سمبل الدولي، كان في استقباله محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ووفد برلماني وعدد من قيادات المحافظة، حيث استمتع الوفد لأنغام الأغاني التراثية الأسوانية والنوبية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، التي قدمت عروضها وفقراتها الفنية والفلكلورية المتنوعة، ثم تفقد الضيف معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية"،  مشيرة إلي أن الوفد الصيني أعرب عن انبهاره الشديد بعظمة وعراقة الحضارة المصرية، والتاريخ الذي تجسده هذه الأثار الخالدة في محافظة أسوان.

النائبة نيفين حمدي وفد صيني الرئيس السيسي معبد أبوسمبل العلاقات المصرية الصينية

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

تسهيلات فى مشروع قانون مخالفات البناء: مد التصالح حتى 30 سبتمبر 2022.. وإلغاء شرط المعاينة فى القرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟