الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التيار الإصلاحى الحر" يستنكر العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة

التيار الاصلاحي الحر
التيار الاصلاحي الحر

استنكر التيار الإصلاحي الحر أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق وما تمارسه سلطة الاحتلال من إبادة بحق المدنيين العزل فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض التيار في بيان له، جميع الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، موجهًا رسالة تحية وتقدير وإجلال لجموع الشعب الفلسطيني المقاوم الذى أبى ومازال يأبى التخلي عن القضية العادلة دون التفريط في حقه في استرداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وثمن التيار كل الجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني، سواء الجهود الحكومية الدبلوماسية منها والإغاثية، وكذلك جهود المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة حياة كريمة ضمن جهود الإغاثة المستمرة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعا التيار أعضاءه من جميع أحزابه وجموع الشعب المصري إلى المساهمة في جهود الإغاثة المصرية ضمن القنوات الرسمية، سواء في حملات التبرع بالدم أو إيصال المساعدات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأهاب التيار بكل القوى السياسية والكيانات الفاعلة ضرورة توخي الحذر والاصطفاف خلف الدولة المصرية للعبور من تلك الأزمة وتجاوز ذلك الظرف الاستثنائي.

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