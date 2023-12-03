الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معيدة تطلب من الرئيس القادم الاهتمام بملف البحث العلمي

مريم حجاج
مريم حجاج

قالت مريم حجاح، معيدة بكلية الذكاء الاصطناعي في الجامعة المصرية الروسية، إنها تطالب رئيس مصر القادم بالاهتمام بمجال البحث العلمي، مشيرة إلى أن مصر تقدمت كثيرًا في هذا المجال، ويستغرق أبناء البلاد وقتًا وجهدًا في إنتاج الأبحاث العلمية المتقدمة، ولكن هناك ضعف في تنفيذ تلك الأبحاث على أرض الواقع.

وطالبت مريم حجاح بتفعيل بروتوكولات تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، وبين عدة وزارات أخرى مثل وزارة التخطيط ووزارة الإسكان لتنفيذ الأبحاث العلمية في جميع المجالات التي من شأنها إفادة البلاد.

وأكدت أن العديد من الباحثين يحصلون على درجات وشهادات علمية، مثل الماجستير والدكتوراه، ويتم حفظ تلك الألقاب والشهادات دون استخدامها بشكل عملي لتفيد البلاد.

وأوضحت أنه إذا تم الاهتمام بتنفيذ تلك الأبحاث العلمية المتقدمة والمبتكرة التي ينتجها أبناء مصر على أرض الواقع، ستكون نقلة كبيرة للبلاد، وأن العديد من الدول تحقق استفادة من الاكتشافات والأبحاث العلمية التي يقوم بها أبناء مصر، سواء كانوا يذهبون للخارج رغبة في الحصول على الأموال أو رغبة في تنفيذ أبحاثهم بشكل واقعي وعملي.

واستكملت: "هناك العديد من أبناء مصر بدأوا في إنتاج طفرات بحثية متطورة في كافة المجالات ولا بد من الإدراك أنه قد حان الوقت لتنفيذها بشكل جدي، وسط تسابق جميع الدول للتطوير من ذاتها فإنه لابد لمصر من دخول ذلك السباق بالاهتمام بملف البحث العلمي".
واختتمت حديثها متمنية لرئيس مصر القادم أن يعينه الله على مسؤوليته وعلى متطلبات صعبه وأن يظل ثابتا وسط التحديات التي تواجه مصر في كافة المجالات، وأن يستكمل النهوض بمصر وسط تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية، ووسط اندلاع الحروب والخلافات التي كادت أن تحرق العالم بشرها وفظاعتها، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في فترة ولايته الرئاسية أن يحفظ أمن مصر الداخلي والخارجي، وأنه استطاع كبح جماح البلاد وسط الأزمات المحيطة بها.

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