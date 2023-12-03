الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا "مستاء" من اتحاد الكرة.. ويرفض مواجهة اليابان

فيتوريا
فيتوريا

أبدى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، استياءه الشديد من تخبط مسئولى اتحاد الكرة بشأن وديات الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

واشتكى فيتوريا من عدم وجود أجندة واضحة للمنتخب الوطنى فيما يخص المباريات الودية، كما طالب من قبل بضرورة وجود أجندة واضحة المعالم حتى مونديال 2026، خاصة أن مسئولى الجبلاية لا ينفذون طلباته وفقًا لما أبلغه لحازم إمام، عضو المجلس والمشرف على المنتخب الوطنى.

وتساءل المدرب البرتغالى عن سبب إصرار أعضاء الجبلاية على التفاوض حول مواجهات آسيوية وأوروبية للمنتخب الوطنى، برغم أنه طلب مباراة وحيدة أمام منتخب إفريقى من المستوى الثانى أو الثالث على وجه التحديد.

ورفض مدرب الفراعنة مواجهة اليابان وديًا فى بداية شهر يناير المقبل، ورفض من قبل مواجهة كوريا الجنوبية لنفس السبب وهو حاجته لخوض مباراة ودية أمام منتخب إفريقى، ويفضل أن يكون فى كوت ديفوار أو دولة إفريقية شبيهة بالأجواء فى كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 14 يناير المقبل أمام موزمبيق.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير المقبل.

أزمة فيتوريا مع إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات منتخب مصر ودية المنتخب أمم أفريقيا معسكر يناير

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