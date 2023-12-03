ندوات "انزل شارك..كن إيجابي" وخدمة "اعرف مقرك الانتخابي" بكليات جامعة الإسكندرية

نظمت كليات جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد الطلاب والأسر الطلابية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس عدة ندوات توعوية بمقر كل كلية، تحت شعار "انزل شارك.. كن إيجابي"، وذلك ضمن فعاليات مقرر "قضايا مجتمعية" لتوعية الطلاب نحو الاستحقاق الرئاسي المقبل.

شارك في الندوات عمداء الكليات ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكل الكليات.

تهدف الندوات إلى تفعيل دور الشباب وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم، وإعدادهم لتحمل المسئولية وبناء المستقبل في ظل الظروف والمتغيرات المحلية والدولية الحالية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم، والمشاركة في تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم.

"أعرف مقرك الانتخابي" للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

كما وفرت الكليات بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب خدمة "اعرف مقرك الانتخابي"؛ للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلون بها بأصواتهم في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومي.

وكان قد أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة حث جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 10، 11، 12 ديسمبر القادم، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما هامًا في العملية الديمقراطية.

كما أكد على عمداء الكليات تشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لديهم للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى إطلاق سلسلة من الفعاليات تتضمن قيام اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ نشاط طلابى بعنوان "اعرف لجنتك.. انزل شارك.. كن إيجابيًا" يتم من خلالها توفير خدمة تحديد أماكن الاقتراع والتعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي للطلاب المتاحة على قاعدة البيانات الانتخابية، وذلك بهدف تعزيز الوعي وحث الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ندوات "انزل شارك..كن إيجابي"

ندوات "انزل شارك..كن إيجابي"

ندوات "انزل شارك..كن إيجابي"

ندوات "انزل شارك..كن إيجابي"