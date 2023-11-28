جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات للحث على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد اجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء، على ضرورة حث منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 10، 11، 12 ديسمبر، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما هامًا في العملية الديمقراطية، مؤكدًا على عمداء الكليات تشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لديهم للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأكد على إطلاق سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة تتضمن قيام اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ نشاط طلابي بعنوان " اعرف لجنتك.. انزل شارك.. كن إيجابيًا " يتم من خلالها توفير خدمة تحديد أماكن الاقتراع والتعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومى للطلاب المتاحة على قاعدة البيانات الانتخابية، وذلك بهدف تعزيز الوعي وحث الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وفي سياق آخر، أكد رئيس الجامعة على الاستمرار في خطة تطوير المعامل وتقوية البنية الأساسية البحثية والتعليمية، فى إطار الحرص على إتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي لتحقيق مستوى عالي من التميز.

ووافق المجلس على تخصيص عدد 500 منحة دراسية بتخفيض قدره 50% لطلاب الدبلومات للعام الأكاديمي 2023/2024.



كما كرم المجلس الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، بمناسبة انتهاء فترة عمادته بالكلية، مشيدًا بأداءه وجهده المتميز خلال فترة عمله لخدمة الكلية.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير المهني بكلية التربيـة الرياضيـة للبنات تحـت مسمـــى " إدارة الرياضة المدرسية"، كما وافق على تجديد إتفاقية التعاون العلمي فى مجال الدراسات العليا والبحوث بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة ميريلاند الأمريكية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) والمجلس القومي للمرأة، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية(كلية الطب) بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية(كلية التربية) وكل من مدارس صقر للغات ومؤسسة مدينة بشاير الخير وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية (مركز تميز المياه) وكل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مياه الشرب بالاسكندرية وشركة الصرف الصحي بالاسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندريـــة ( معهد البحوث الطبية) وبين مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، وتجديد الإتفاقية بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والمتعلقة بمركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية بالمكتبة والتي تمنح جامعة الإسكندرية من خلاله دبلوم الدراسات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلنستية.



ووافق المجلس على الإهداء المقدم من جامعة أوكلاهوما الأمريكية لكلية العلوم وهو عبارة عن جهاز علمى خاص بالكشف عن حالات الأرض والآبار المتقاطعة والمياه قيمته مليون ونصف جنيه مصري، للإستفادة العلمية منه بقسم الجيولوجيا بالكلية، والإهداء المقدم من السيد محمد شيرين حسن عباس عضو مجلس إدارة شركة سيف فارما للمستحضرات الدوائية وهو عبارة عن جهاز شعب هوائية فيديو قيمته مليون جنيه.



ووافق المجلس على ترقية 24 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة أستاذ، و14 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 19 مدرس، ومنح 62 درجة دكتوراه، و102 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.