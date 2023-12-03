آلاف المصريين أمام سفارتنا بالكويت للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج.

وجاء الناخبون قبل فتح اللجنة الانتخابية في انتظار فتح باب التصويت أمام المقر الانتخابي، للإدلاء بأصواتهم، وبعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو تسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية في عملية التصويت.

تخصيص أماكن لكبار السن لسرعة أداء الواجب الوطني

وقال سفير مصر رئيس لجنة الكويت، أسامة شلتوت، من داخل المقر الانتخابي، إنه مع بداية اليوم الثالث للانتخاب تواجدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالكويت الراغبين في الإدلاء بصوتهم الانتخابي، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المقر لمساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

وتزايد إقبال الناخبين على سفارات مصر بالخارج، في آخر أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024.