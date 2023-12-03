مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بسوهاج

شهدت مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج الليلة، إقامة المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية والذى أقامه حزب شعب مصر وذلك بحضور هيثم حسين رئيس مجمع عمال مصر الصناعي ورضا أبوحجي رئيس حزب مصر المستقبل وأشرف المقدم رئيس حزب شعب مصر والمستشار أشرف حنفي مساعد رئيس الحزب وإنعام عبدالرحيم مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة

بدأ المؤتمر الذي شارك فيه العديد من الأهالي بمركز ومدينة البلينا والعمد والمشايخ ورجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي والشباب والسيدات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وبعدها انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتناول المؤتمر دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، ومواجهة الدولة المصرية لتحديات في كافة حدودها وصامدة رغم كل ذلك ونحاول أن ندعم أشقائنا في غزة وفلسطين، فمصر هي أم الدنيا وهذه حقيقة فهي تقوم بكل الأعمال في غزة.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات خلال 10 سنوات في مختلف المجالات التي تمت ودعا المؤتمر جموع المواطنين بالنزل والمشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات رئيس الجمهورية يوم 10 و11 و12 من الشهر الحالي لن مصر بأهلها ومصر سوف تضرب أروع الأمثلة أمام الصندوق في حب الوطن وانهم على دراية بما يحدث على أرض مصر من تنمية مستدامة ومشروعات في كل القطاعات.

مؤتمر لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمحافظة سوهاج

مؤتمر لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمحافظة سوهاج