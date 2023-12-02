للعام الثالث على التوالي.. "إكسترا نيوز" تفوز بجائزة أفضل قناة إخبارية

حرص الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تهنئة جميع العاملين بقناة “إكسترا نيوز” وذلك بعد حصول القناة على جائزة أفضل قناة إخبارية من حفل دير جيست.

ونشر أحمد الطاهري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة حصول قناة إكسترا نيوز على جائزة أفضل قناة إخبارية من حفل دير جيست وعلق قائلا: “مبروك لكل أبطال إكسترا نيوز.. للعام الثالث على التوالي".

تردد قناة إكسترا نيوز على النايل سات

القمر الصناعى :النايل سات

التردد : 11785

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب: عمودى SD