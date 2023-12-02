السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برينتفورد يهزم لوتون تاون وبيرنلي يسحق شيفيلد بخماسية في الدوري الإنجليزي

برينتفورد
برينتفورد

انتصر فريق برينتفورد على ضيفه لوتون تاون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ برينتفورد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة وقدم أداءً هجوميًا متوسطًا فيما لم يهدد فريق لوتون تاون المرمى كما لم يخلق أي فرصة خلال الشوط الأول.

وسدد لاعبو برينتفورد كرتين على المرمى من 11 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، فيما لم يخلق فريق لوتون تاون أي فرصة في الشوط.

واستحوذ فريق برينتفورد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 77% مقابل 23% لصالح فريق لوتون تاون.

واستمر استحواذ برينتفورد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة.

وافتتح نيال موابي التسجيل لفريق برينتفورد في الدقيقة 49، واستمرت المحاولات لتسجيل الهدف الثاني وسجله بين مي في الدقيقة 56 بصناعة برايان مبويمو.

وقلص جاكوب براون النتيجة لفريق لوتون في الدقيقة 76.

وأنهى شاندون بابتيستي المباراة لفريق برينتفورد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

واستحوذ فريق برينتفورد على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق لوتون تاون.

ورفع برينتفورد رصيده لـ19 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز الـ17.

وفي نفس الجولة، سحق فريق بيرنلي نظيره شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون رد.

وافتتح جاي رودريجز التسجيل لبيرنلي في الدقيقة الأولى من المباراة، وأضاف زميله برون لارسين الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، سجل زكي عمدوني الهدف الثالث لبيرنلي في الدقيقة 73، وأضاف لوكا كوليوشو الهدف الرابع في الدقيقة 75، ثم اختتم جوش برونويل التسجيل في الدقيقة 80.

ورفع بيرنلي رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ18 فيما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 5 نقاط في المركز الـ19.

برينتفورد لوتون تاون الدورى الانجليزى بيرنلي شيفيلد يونايتد

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