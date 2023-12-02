السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال ينتصر على ولفرهامبتون ويواصل تصدر الدوري الإنجليزي

هدف ساكا
هدف ساكا

انتصر فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على ضيفه ولفرهامبتون ووندرز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين دون مقابل هدف.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنفس النتيجة.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي من طرف أرسنال فقط الذي ضغط على دفاعات ولفرهامبتون من أجل تسجيل هدف مبكر، فيما حاول فريق ولفرهامبتون تنفيذ هجمة مرتدة وتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لأرسنال في الدقيقة السادسة بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعدما مر بمهاردة فردية من مدافعي ولفرهامبتون.

واستمرت المحاولات الهجومية من فريق أرسنال لتسجيل الهدف الثاني، حتى انطلق أولكساندر زينشنكو بالكرة ودخل منطقة جزاء ولفرهامبتون وتبادل التمرير مع جابرييل خيسوس ولعب زينشنكو كرة عرضية لمارتن أوديجارد الذي سددها مباشرة في المرمى وسكنت الشباك على يسار الحارس.

وأهدر لاعبو أرسنال العديد من الفرص المحققة لتسجيل الهدف الثالث في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، بينما لم ينجح فريق ولفرهامبتون في تهديد مرمى أرسنال خلال الدقائق التالية.

وسدد لاعبو أرسنال 4 كرات على المرمى من 12 محاولة خلال الشوط الأول وخرجت 8 كرات من الملعب، فيما لم يسدد ولفرهامبتون أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق ولفرهامبتون.

واستمر استحواذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى متوسط ومتبادل بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو ولفرهامبتون تسجيل هدف تقليص الفارق، وسجله كونيا في الدقيقة 85 من تسديدة على حدود منطقة الجزاء بعد ضغط نيلسون سميدو على زينشنكو وقطع الكرة منه ثم وصولها إلى كونيا الذي سددها مباشرة في المرمى وسكنت الشباك على يسار الحارس.

وأهدر إيدي نيكيتياه فرصة تسجيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 87 بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء بتمريرة من مارتن أوديجارد وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يمينه وارتطمت بالقائم.

واستمرت المحاولات الهجومية من كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة أملًا في تسجيل هدف التعادل لولفرهامبتون أو تأكيد انتصار أرسنال.

ولعب نيلسون سميدو كرة عرضية داخل منطقة جزاء فريق أرسنال بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وارتطمت بجسد المدافع جابرييل وأبعدها عن منطقة جزاء فريقه، وأوقف الحكم اللعب في الدقيقة التالية من أجل مراجعة اللقطة بتقنية الفيديو المساعدة “VAR”، والتي أكدت قرار الحكم بعدم وجود ركلة جزاء.

وسدد لاعبو فريق أرسنال 6 كرات على المرمى من 19 محاولة وخرجت 13 كرة من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 6 محاولات لفريق ولفرهامبتون وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في مجمل المباراة بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق ولفرهامبتون. 

أرسنال يواصل تصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

ورفع أرسنال رصيده بالفوز في مباراة اليوم إلى 33 نقطة يواصل بها تصدر الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 15نقطة في المركز الـ13.

ارسنال ولفرهامبتون مباراة ارسنال وولفرهامبتون الدورى الانجليزى البريميرليج

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