السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريون فى نيويورك يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية لتصويت
صورة أرشيفية لتصويت المصريين بالخارج

واصل المصريون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في نيويورك، التوافد على مقار التصويت في الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤. 
 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتجرى العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عددًا من القواعد لتصويت المصريين بالخارج وهى: 

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المصريون في اليونان يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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فى ثانى أيام الانتخابات بالخارج.. أبناء الجالية المصرية يتوافدون للتصويت فى صربيا

 

•  يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

• يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

•  يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح الذي اختاره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

•  يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

• لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

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