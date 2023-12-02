بعد تماثله الشفاء.. الشيخ ياسين التهامي يستأنف ليالي المديح في هذا التوقيت

أعلن عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، تماثله الشفاء التام، وعودته لاستئناف ليالى المديح والذكر الروحانية، بعد فترة من الراحة إثر إصابته مؤخرا بآلام في الظهر ألزمته الراحة التامة فى الفراش لبضعة أيام، بأمر من الأطباء.

ومن المقرر أن يستأنف عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، نشاطه وعودة إقامة الليالى الروحانية، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري، وذلك بقرية بني محمد - محافظة أسيوط.

رسالة الشيخ ياسين التهامي لمريديه

وأكد التهامي فى تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه تماثل للشفاء وحالته الصحية بحالة جيدة، بعد أن كان يعاني من إرهاق وإجهاد شديد، ووجع في مفاصل الظهر وقام بعمل فحوصات طبية شاملة، للاطمئنان على حالته الصحية، معربًا عن سعادته البالغة باهتمام وسؤال مريديه ومحبيه عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للاطمئنان على حالته الصحية.

تفاصيل عودة الشيخ ياسين التهامي لاستئناف ليالى المديح بعد تماثله الشفاء

وفى سياق متصل كتب الشيخ ياسين التهامي من خلال منشور مطول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "حمد وشكر.. وتهنئة وبشارة خير.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمد الله - سبحانه وتعالى أن تفضل وتكرم على شيخنا الشيخ ياسين التهامي وألبسه ثوب العافية وهو الآن يتمتع بصحة جيدة والحمد لله.. ونحن إذ نهنئ أنفسنا ونهنئكم بتماثل الشيخ للشفاء بفضل الله.. فإننا نزف لحضراتكم بشرى قرب عودته إلى ساحة الإنشاد الديني ليسعد أحبابه وكل المشتاقين إلى رؤيته، وذلك يوم الثلاثاء القادم 5 / 12 / 2023 بقرية بني محمد - محافظة أسيوط".

وأضاف: "نسأل الله أن يديم على شيخنا الصحة والعافية وأن يكلأه بحفظه ورعايته إنه على ما يشاء قدير

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".