الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لماذا ترفض أسرة الشيخ ياسين التهامى مواصلته إحياء حفلات الإنشاد؟

الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي

يبحث الكثير من جمهور الشيخ ياسين التهامي، "خادم الأحباب" عميد المنشدين، عبر محركات البحث عن  آخر تطورات الحالة الصحية للشيخ  ياسين التهامي، بعد تعرضه لوعكة يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الشيخ محمود التهامي آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، حيث طمأن جمهوره عليه، الذي يسأل عنه بشكل مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الشيخ ياسين التهامي  حالته الصحية في تحسن مستمر، حيث أصيب بآلام  في الظهر، مشيرًا إلى أن والده الشيخ ياسين التهامي يريد العودة لاستئناف نشاطه وإحياء الحفلات من جديد، إلا أن الأسرة رفضت الأمر لحين الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل.

ياسين التهامى: أدعو لمصر بالأمان.. وأتمنى الخير لكل العالم

ووجه خادم الأحباب الشيخ ياسين التهامي رسالة للشعب المصري خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة “الحياة” ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء قائلا: نسأل الله أن يوفقنا ويُخرجنا من هذا الاحتفال على خير، ونسأل الله الأمن والأمان والسلام، والطمأنينة والاعتدال، وإن شاء الله مصر بخير.

وأضاف التهامي: دائمًا أقول للجمهور «انظر حولك ترى نفسك وقل الحمد لله»، إن شاء الله الأمل موجود والخير قادم، وعلينا أن نقول «الحمد لله»، وربنا يبارك فى الرئيس السيسى ليس مجاملة، ولكنى أحبه من قلبى، وأتمنى الخير لكل العالم.

جدير بالذكر أن عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي،  تم تكريمه مؤخرًا من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون فى دورته الـ11، لأفضل أعمال الدراما الرمضانية، وذلك عن أفضل تتر مسلسل عن مسلسل "ستهم".

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