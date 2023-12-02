"رغم البرودة".. مصرية مقيمة فى فرنسا تحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، تقريرًا عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج.

وعرض البرنامج لقطات لمصرية مقيمة في فرنسا تتحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: "النهاردة تاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، والحقيقة منذ الصباح الحضور والأجواء جميلة داخل السفارة، والتصويت لم يستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين".

وتابعت: "الجميع على أتم الاستعداد رغم درجة الحرارة المنخفضة جدًا ولكن الجميع متحمس، وأدعو الجميع للنزول والمشاركة بصوته، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".