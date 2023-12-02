السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصانع متنوعة وفرص عمل.. متحدث الحكومة يكشف خطة تطوير الصناعة المصرية (فيديو)

سامح الخشن
سامح الخشن

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في إطار حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في مختلف المحافظات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة مصانع تعمل في مجالات متنوعة، في محافظة المنوفية اليوم، منها الصناعات الغذائية والأدوات الكهربائية.

وأوضح الخشن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الهدف من هذه الجولة هو إظهار اهتمام الدولة بتطوير الصناعة المصرية، وجعلها أحد أولويات العمل الحكومي، مؤكدا أن رئيس الوزراء يسعى إلى دعم القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجهه، وتوفير البيئة المناسبة لنمو المصانع وزيادة الإنتاجية.

ونوه الخشن، إلى أن تعزيز الصناعة الوطنية ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات يساهم في خفض الاعتماد على الاستيراد، وتقليص العجز في الميزان التجاري، وتحسين موقف العملة المحلية، مشيرًا إلى أن المصانع التي زارها رئيس الوزراء توفر فرص عمل لآلاف المواطنين، وتساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.

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