السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائبة الرئيس الأمريكى: نرفض التهجير القسرى وأى محاولة لتقليص مساحة غزة

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن رفضها أي محاولة لتقليص مساحة قطاع غزة، بجانب رفضها التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي لها، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنها بدأت بصحبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات مع الفريق الأمني الأمريكي، وأجرينا محادثات مع أطراف في المنطقة في مجال السلام، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة ومكثفة على مدار 5 أسابيع قرروا فيها "عدم قبول التهجير القسري، وعدم مد الحصار، إضافة إلى عدم تمديد أمد الحصار الإنساني في قطاع غزة".

وأوضحت نائبة الرئيس الأمريكي، أنه يجب القيام بالمزيد لحماية الأبرياء من المدنيين، ونسعى إلى إنهاء ذلك الصراع بأقرب وقت ممكن وتأكيد الأمن لدى الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، إضافة إلى تسريع تنفيذ الإجرءات التي سترسي عمليات السلام، وذلك من خلال تجنب حدوث ما وقع في السابع من أكتوبر مرة أخرى.

القاهرة الإخبارية مساحة قطاع غزة التهجير القسرى الحصار الإنساني

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