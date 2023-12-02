نائبة الرئيس الأمريكى: يجب عدم الخلط بين حماس والشعب الفلسطينى

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه يجب علينا أن نراعي عدم الخلط بين حركة حماس والشعب الفلسطيني، فحماس هي حركة تعهدت بشن هجمات على إسرائيل حتى إبادتها.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي لها، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هدف حماس إبادة إسرائيل وهذا أمر لا نقبله، وسنسعى جاهدين لتدمير حماس أيضًا، مشيرةً إلى أنها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانوا واضحين في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل في أي وقت.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تحترم وتصر على احترام القوانين الدولية وقوانين العدل الدولي، ولكن كان هناك انتهاكات كبيرة على الجانبين للقانون الدولي.