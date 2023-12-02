السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائبة الرئيس الأمريكى: يجب عدم الخلط بين حماس والشعب الفلسطينى

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه يجب علينا أن نراعي عدم الخلط بين حركة حماس والشعب الفلسطيني، فحماس هي حركة تعهدت بشن هجمات على إسرائيل حتى إبادتها.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي لها، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هدف حماس إبادة إسرائيل وهذا أمر لا نقبله، وسنسعى جاهدين لتدمير حماس أيضًا، مشيرةً إلى أنها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانوا واضحين في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل في أي وقت.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تحترم وتصر على احترام القوانين الدولية وقوانين العدل الدولي، ولكن كان هناك انتهاكات كبيرة على الجانبين للقانون الدولي.

القاهرة الإخبارية حركة حماس الشعب الفلسطيني إسرائيل المساعدات العسكرية

مواد متعلقة

رمزى عودة: إسرائيل غير مستعدة للوصول إلى صفقة سياسية أو تقديم تنازلات

صافرات الإنذار تدوى فى كثير من البلدات بشمال إسرائيل

رمزى عودة: إسرائيل تسعى أن تكون غزة غير قابلة للحياة وتهجير الفلسطينيين منها

"القاهرة الإخبارية": إصابات فى قصف للاحتلال على منزل فى مخيم خان يونس

أشتية: ما يحدث فى غزة والضفة قتل جماعى وعقاب وإبادة جماعية

الاحتلال: الحرب فى غزة ستكون طويلة وغير محددة بوقت

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية فى مستوطنة دوفيف

صفارات الإنذار تدوّى فى غلاف غزة وجنوب عسقلان

الأكثر قراءة

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

الرئيس السيسى يشارك فى الاحتفال باليوم الوطنى لدولة الإمارات (صور)

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد حمدى لضمه فى يناير المقبل

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة