السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمزي عودة: إسرائيل غير مستعدة للوصول إلى صفقة سياسية أو تقديم تنازلات

المحتجزين الإسرائيليين
المحتجزين الإسرائيليين

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن اسرائيل الآن لديها هدف مرحلي أعلنوا خلاله أنه من الممكن قبول الهدنة بأن يكون كل 10 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل يوم هدنة، فالمحتجزين الإسرائيليين مرتبطين بأيام الهدنة وليس بوقف كامل لإطلاق النار، مؤكدًا أن هذا هو الهدف المرحلي بتحرير محتجزيهم.

وأضاف عودة، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل مستعدة للوصل لصفقة في موضوع المحتجزين ولكنهم ليسوا مستعدين في الوصول إلى صفقة سياسية وهذا الأساس الذي أدى إلى فشل مفاوضات قطر لأنهم غير مستعدين لتقديم أي تنازلات لحماس.

وأوضح عودة، أنه من الممكن أن نسمع عن هدن مختلفة سواء تبييض السجون أو إخراج الأسرى الفلسطينيين الذين صدر بحقهم أحكام مؤبد مقابل محتجزين لدى حماس خاصة العسكريين، هذا الأمر لا ترفضه، لكن المشكلة الأساسية أن حماس تطلب أن يكون خروج هؤلاء الأسرى في إطار صفقة سياسية، وهذا يعطل الهدنة، وبالتالي فإن إسرائيل تضغط على خان يونس باعتبارها آخر معاقل المقاومة الفلسطينية 30% من قوة حماس والجهاد الإسلامي متواجد في خان يونس.

القاهرة الإخبارية إسرائيل قف كامل لإطلاق النار المحتجزين الإسرائيليين صفقة سياسية فشل مفاوضات قطر حماس

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