مؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (فيديو)

عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالتفاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

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وأكدت أمانة الحزب، أن الشعب المصري واعي ومدرك لحجم المجهود المبذول من الرئيس عبد الفتاح السيسي والإنجازات التي حققها في مصر معتبرا اللحظة الراهنة هي الأنسب لرد الجميل له.

وقالت قيادات الحزب خلال المؤتمر الجماهيرى، إن مصر آمنة ومجمعين على حب هذا الوطن ولمن يعمل لمصلحة هذا الوطن وقالوا خلال كلمتهم إنه من المؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر المصريين حرصا على هذا الوطن سواء داخليًا أو خارجيًا.

وأضافوا: نؤيد الرئيس لأن الإنجازات التى تحققت على أرض مصر أصبحت الآن واضحة وضوح الشمس,

تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الغرفة رصدت أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج، توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك في فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن هو يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والمغرب وتونس ولبنان والعراق والجزائر وتركيا وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.

ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:

0220543411

أو على الرقم:

0220543415

فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration

البريد الإلكتروني: [email protected]

واتساب رقم:

01004114672

01069613755