نائب محافظ الوادي الجديد تشهد الاصطفاف التجريبي للمعدات والمركبات

شهدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الاصطفاف التجريبي للمعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية المختلفة، من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية جميع المعدات والمركبات للتعامل مع أي أزمة محتملة، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضحت نائب المحافظ أن إجمالي المعدات والمركبات التي شاركت في الإصطفاف التجريبي بلغت ٣٥٩ مُعِدة ومركبة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، مؤكدةً على المتابعة الدورية للجاهزية الفنية والاستعداد التام لمجابهة والسيطرة أى أحداث طارئة أو أزمات محتملة.

كما تابعت ميدانيًا موقع الاصطفاف بمدينة الخارجة، موجهًة بالتأكد من كفاءة تدريب الكوادر الفنية للتعامل الأمثل خلال الأزمات، وسرعة استكمال أي تجهيزات أو أعمال صيانة لازمة.