السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الطفل عمر مكي مؤلف كتاب "إسالني عن فلسطين": أردت أن يعلم الجميع من هي فلسطين

كتاب إسالنى عن فلسطين
كتاب" إسالنى عن فلسطين"

صدر حديثًا كتاب "إسالني عن  فلسطين" للطفل عمر مكي، البالغ من العمر 8 سنوات، والكتاب عبارة عن سؤال وجواب عن فلسطين.

يقول الطفل عمر مكي، إن من دفعه على كتابة الأحداث المؤلمة التي تحدث في فلسطين وأنه متضامن مع أطفالهم الذين لهم حق الطفولة.

وتابع عمر مكي؛ قائلًا: "كتبت كتابي إسألني عن فلسطين لأنني أردت أن يعلم الجميع صغارا وكبارا من هي فلسطين أول قبلة للمسلمين.. بوابة الأرض إلى السماء".

الطفل عمر مكي تم تكريمه من النقابة العامة لكتاب مصر ويعد أصغر عضو بنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية يحفظ القرآن الكريم ويقوم على تفسير ما يقرأه مقتديا بفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي كما أنه تم تكريمه من القوات المسلحة والأزهر الشريف والتربية والتعليم والأوقاف.

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