أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وجنوب عسقلان؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وقبل قليل دوت صافرات الإنذار في مستوطنة "سديروت".

وأمس الجمعة، دوت صفارات الإنذار في سديروت وإيفيم ونير عام بغلاف قطاع غزة، تل أبيب واللد والرملة وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية ردًا على القصف الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".