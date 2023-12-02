“القاهرة الإخبارية” تعرض لقطات حية لقصف مدينة “حمد” فى خان يونس جنوب غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، لحظة سقوط صواريخ الاحتلال الإسرائيلي على إحدى مدن مدينة غزة، وتحديدًا مدينة "حمد"، الواقعة في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث حوّلت الأرض إلى جحيم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المباني السكنية المكتظة بالسكان، والتي شهدت، في وقت سابق، نزوح الآلاف من الفلسطينيين إليها من شمال القطاع.

وخلال فيديو عرضته قناة القاهرة الإخبارية، من مشاهد حية لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة "حمد" في خان يونس بقطاع غزة، أكدت أن القصف العنيف استهدف مدينة حمد بخان يونس، ودعت إليها آنفًا قوات الاحتلال سكان الشمال للنزوح إليها، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم هذه المحافظة من القصف العنيف.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أنه بالأمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، بدأت قوات الاحتلال في استهداف بعد المواقع.