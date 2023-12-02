السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني والمدعي العام للجنائية الدولية في رام الله

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وأطلع الرئيس عباس المدعي العام، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يستمر في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

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وطالب أبو مازن بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في جرائم حرب، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الاطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الايواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الارهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني.

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الرئيس الفلسطيني:غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال علي الاستمرار في جرائمه

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.

ودعا الرئيس عباس إلى وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.

كما جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وسبق، وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في تصريحات تليفزيونية، سقوط أكثر من 300 شهيد في قصف الاحتلال لحي الشجاعية، مردفًا: "فرقنا انتشلت حتى الآن 60 جثة إثر قصف الاحتلال مربعا سكنيا في حي الشجاعية".

الرئيس الفلسطيني المدعي العام الجنائية الدولية رام الله الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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