"الصحة الفلسطينية": استشهاد 15207 فلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 15207 شهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 70% منهم من الأطفال والنساء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يستأنف حربه فى غزة

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، أمس الجمعة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي، واستمرت 4 أيام، ثم جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.