سيناتور أمريكى يدعو إلى محاسبة إسرائيل إذا لم تحد من سقوط ضحايا مدنيين

دعا سيناتور أمريكي، اليوم السبت، إلى محاسبة إسرائيل إذا لم تقدم خطة واضحة تحد من سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة، الذي استأنف فيه القتال بعدما انهارت المحادثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

وقال السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ميريلاند، في مقابلة حصرية مع صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إن على الولايات المتحدة أن تحمّل إسرائيل مسئولية خطة حرب في غزة تحد من الخسائر في صفوف المدنيين وتتوافق مع المصالح والقيم الأمريكية.

وأضاف: "أنا أؤيد التركيز الآن على تنفيذ ومحاسبة حكومة نتنياهو على الخروج بخطة- خطة قابلة للتنفيذ ويمكن التحقق منها- لتقليل عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير ولضمان تعاوننا الكامل مع الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها".

وكان فان هولين، و25 عضوًا ديمقراطيًا آخر في مجلس الشيوخ، قد خاطبوا في 8 نوفمبر الماضي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، معربين عن دعمهم الطلبات العسكرية الإسرائيلية ولكنهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، خاصة تأثيرها على المدنيين.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر، إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

إسرائيل تقول إنها أصابت 400 هدف لحماس فى 24 ساعة

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة يوم الجمعة، بعد توقف لمدة أسبوع بوساطة مصر وقطر ومصر والولايات المتحدة، والذي سمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتبادل عدد من المحتجزين الإسرائيليين والدوليين لدى حركة حماس، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجمات المشتركة لقواته البرية والجوية والبحرية أصابت 400 هدف للنشطاء، وقتلت عددا غير محدد من مقاتلي حماس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وضربت غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي خان يونس في جنوب قطاع غزة، يوم السبت، في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل هجومها بقوة متجددة على نشطاء حماس بعد انهيار الهدنة في الحرب المستمرة منذ نحو شهرين.

وقال سكان فلسطينيون إن منازل ومناطق مفتوحة تعرضت للقصف، ودمرت ثلاثة مساجد في خان يونس خلال الساعات الماضية. وقال صحفيون من "رويترز" في المدينة إن أعمدة من الدخان تتصاعد في السماء.