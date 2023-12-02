السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خطة جديدة للاحتلال فى غزة بعد مطالب إخلاء خان يونس.. ما القصة؟

تدمير المناطق الآمنة
تدمير المناطق الآمنة في قطاع غزة

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يغير مخططاته بشأن قطاع غزة، حيث كشفت المنشورات التي أسقطها الاحتلال أن منطقة خان يونس جنوب القطاع، التي تعرضت في السابق لهجوم أقل شدة من شمال غزة، أصبحت الآن "منطقة قتال خطيرة"، حيث تعرضت المدينة للقصف الجوي مباشرة بعد انهيار الهدنة حوالي الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة، ليصفها الخبراء بأنها لعبة بوارج مروعة إذ على سكان القطاع البحث عن المربع الأمان خلال القصف العشوائي والعنيف لمناطق الجنوب التي من المفترض أنها آمنة.

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CNN: زيادة الضغط على البنية التحتية الطبية في غزة بعد استئناف الحرب

هل تستخدم إسرائيل لعبة البوارج مع سكان غزة؟

وتابعت الصحيفة البريطانية أن خطة إسرائيل المعدلة تتضمن تقسيم غزة إلى عشرات المناطق الصغيرة، ومطالبة المدنيين بإجراء عمليات إخلاء محلية في خان يونس وأماكن أخرى في الجنوب، قبل الهجوم باستخدام القوة الجوية والمدفعية والقوات البرية.

وأضافت أن المنشورات جاءت مع رمز الاستجابة السريعة الذي يرتبط بموقع عسكري إسرائيلي، ويرسم خرائط للمناطق المرقمة ويطلب من السكان باللغة العربية تتبع واتباع تعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا تم إجلاؤهم.

وشبه روهان تالبوت، مدير منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين، الاستراتيجية الجديدة بلعبة البوارج المروعة، حيث تزداد صعوبة الاتصالات، وهذه الخريطة لن توفر للفلسطينيين الحماية التي هي من حقهم بموجب القانون الدولي، إنها أقرب إلى لعبة مروعة للبوارج حيث يُترك المدنيون المذعورون يخمنون أي مربع هو الأمان".

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قصف عنيف على الهواء.. سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة

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عاجل.. "القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يشن غارات جوية جديدة شرق خان يونس

وقالت جماعات إنسانية إن التحذيرات الإسرائيلية لن تكون كافية لأن الفلسطينيين لم يعد لديهم أماكن يمكن إجلاءهم إليها، بينما قالت دانيلا زيزي، المديرة القطرية لمنظمة الإنسانية والشمول الخيرية في فلسطين: "لا يوجد مكان يذهب إليه الناس".

واتهم البيت الأبيض حماس بالمسئولية عن انهيار وقف إطلاق النار، قائلا إنها رفضت  إعداد قائمة جديدة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وشكك المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي، في ادعاءات حماس بأنها لم تعد لديها نساء وأطفال لتبادلهم.

وأضاف أن جو بايدن وكبار المسئولين الأمريكيين منخرطون بعمق في استعادة وقف إطلاق النار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية بدأت مرة أخرى في غزة، وما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم تحديدها، وتحدثت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن تحول غزة إلى فيلم رعب، قائلة إن من المرجح الآن أن ينتشر المرض في أنحاء القطاع".

غزة الإسرائيلي لعبة مروعة بوارج

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