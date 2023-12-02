CNN: زيادة الضغط على البنية التحتية الطبية فى غزة بعد استئناف الحرب

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على الجرحى المدنيين بمستشفيات غزة في اليوم الثاني من عودة القتال والقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة الإنسانية.

وحسبما أودرته الشبكة، فقد تدفق المدنيون على المستشفيات في غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي الغاشم بين إسرائيل وفلسطين، مما أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية الطبية في المنطقة التي مزقتها الحرب.

وأضافت أن معظم ضحايا القصف على غزة منذ انتهاء الهدنة يوم الجمعة هم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويقول الاحتلال الاسرائيلي إن ضرباتها العسكرية تستهدف الفصائل الفلسطينية وليس المدنيين.

الفرق الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى

ونقلت الشبكة عن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة،قوله، إن الفرق الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح أمس، مع استمرار القصف على المدنيين”.

وأضاف أن الجرحى يرقدون على الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تراكم الحالات، مشيرا إلى تدهور الأوضاع أيضًا في جنوب غزة.

وحسب التقرير فقد بدأت إسرائيل مؤخرا بتنفيذ ضربات هناك بعد أن ركزت في السابق نشاطها العسكري في شمال القطاع، حيث “أصبحت المستشفيات في المناطق الجنوبية من قطاع غزة غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية.

كما أوضح مدير المستشفى الأوروبي في خان يونس الدكتور يوسف العقاد في بيان أن قسم الطوارئ غير قادر على استقبال المزيد من المصابين.

وانتهت الهدنة التي استمرت سبعة أيام بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود واتهمت إسرائيل الحركة الفلسطينية المسلحة بانتهاك الاتفاق بإطلاق النار على إسرائيل.

وكان قد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع بأن إسرائيل تستكمل الحرب حتى النهاية، وكانت حكومته أبلغت الولايات المتحدة قبل انتهاء الهدنة بأنها تعتزم في نهاية المطاف تحويل تركيزها على الجزء الجنوبي من الجيب بعد استئناف القتال.