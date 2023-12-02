السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دخول شاحنتىّ وقود و50 حافلة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

دخول شاحنة عبر معبر
دخول شاحنة عبر معبر رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بدخول شاحنتيّ وقود جديدتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى مرور 50 شاحنة مساعدات جديدة.

وصول 14 مصابًا من غزة للعلاج في مصر

ووصل صباح اليوم، 14 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار مراسل القناة، إلى دخول مستشفى ميداني إماراتي لقطاع غزة عبر معبر رفح، مع استمرار توافد حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية وأعداد من المصريين العالقين في قطاع غزة إلى المعبر.

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