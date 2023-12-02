محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تقدم نسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتي تسعى خلالها الدولة لسرعة الانتهاء من تطوير وتجميل المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير، بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها محافظ الجيزة، وشملت تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطى والمنصورية.

وتابع اللواء أحمد راشد، أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم وأعمال الدفع النفقي بالمنطقة والمواقع، والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق بالإضافة إلى وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط.

رفع المخلفات

ووجَّه المحافظ خلال جولته بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري ورفع كافة المخلفات والرتش نواتج الأعمال أولًا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي بدءًا من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية والتي وجّه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي تشمل تركيب بلاط انترلوك وأعمدة إناره وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات والرتش.

كما وجّه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التي تشهدها المنطقة وذلك في اطار الخطة التي تنفذها المحافظة.

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