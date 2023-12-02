مصرى مقيم بإندونيسيا يوجه رسالة لمرشحه الرئاسى: "على بركة الله يا سيسى سر ولا تتردد"

تحدث مواطن مصري يدعى أسامة لطفي مقيم في دولة إندونيسيا منذ 30 عامًا، حول مشاركته خلال اليوم الثاني للانتخابات للمصريين بالخارج.

وأكد المواطن في فيديو له دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "خليه يعمر ويبنى وعلى بركة الله يا سيسي سر ولا تتردد".

وفتحت سفارة مصر فى جاكرتا الباب أمام أبناء الجالية المصرية فى إندونيسيا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى ثاني أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلى.

ويستمر تصويت المصريين فى الخارج على مدار ٣ أيام متتالية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الهيئة أنه فى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقًا للمواعيد الآتية: أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 5، 6، 7 من يناير المقبل.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتفتح اللجان الانتخابية خارج مصر أبوابها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج



تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلًا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.