السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن الجميل: اقبال المصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية ومظاهرة فرح لتأكيد الاستقرار والتنمية

جريدة الدستور

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الأقبال الكثيف من الجاليات المصرية والمواطنين المصريين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، صنع ملحمة جماهيرية وطنية للتصويت على كل ما هو إيجابى وطيب لصالح هذا البلد، فالحشود الكبيرة والطوابير التى رأيناها أمام اللجان فى البلاد العربية وإصرار المواطنين على المشاركة فى البلاد الأوربية رغم برودة الجو، تؤكد أن المصريين يحبون بلدهم ويراهنون على الاستقرار والتنمية ومشروع النهضة الذى يستهدف إعادة بناء مصر الحديثة

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الحالة الوطنية الجميلة التى صنعها المواطنون المصريون بالخارج، تلهمنا نحن المواطنين فى الداخل، وأصبحنا ننتظر بفارغ الصبر موعد بدء التصويت فى الداخل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين 10 و11 و12 ديسمبر، حتى نشارك فى هذه الملحمة الوطنية لاختيار الرئيس الجديد، مشيرا إلى أن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر بالاستمرار لمصلحة هذا البلد ولاستكمال خطط التنمية والتطويرالموجودة بالفعل والتى أسهمت فى تطوير كل مجالات الحياة

وتابع أيمن الجميل، أن أكثر ما يلفت النظر فى توافد ومشاركة المصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية، هو مظاهر الاحتفال والفرحة تعبيرا منهم على حبهم لوطنهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيس دولتهم، حيث حرصت العائلات والأسر المصرية على اصطحاب أولادها وأحفادها الصغار ممن لا يحق لهم التصويت، وهم يحملون أعلام مصر ويهتفون باسمها، ليتعلموا كيف يشاركون فى بناء وطنهم، وهذا الاحتفال والفرح هو أجمل تعبير عن الاستقرار والاطمئنان من قبل المواطنين تجاه بلدهم ورئيسهم، فهم يشعرون بجدوى وأهمية المشاركة فى صناعة المستقبل لأنفسهم ولأبنائهم، كما يشعرون بأنهم جزء حقيقى وفاعل فى الحياة السياسية  

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أنه إذا كان المصريون فى الخارج قد صنعوا هذه الملحمة الوطنية من حيث الإقبال والمشاركة رغم ظروف العمل وتحديات الطقس وغيرها من الظروف، فلابد أن يكون المواطنون فى الداخل على نفس القدر من الإيجابية والوعى ويشاركون فى صناعة هذا الحدث الفريد للتصويت على تنمية بلادهم واستقرارها وتطورها إلى الأفضل، مشيرا إلى أنه يتوقع إقبالا غير مسبوق من جميع الفئات لنجعل أيام التصويت فى الإنتخابات عيدا لنا نفرح ببلدنا ورئيسنا واختيارنا المستقبل الأفضل لأولادنا

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