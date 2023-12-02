نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، حيث تابعت أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة طبقًا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وحرصت نائب محافظ القاهرة، على الاطمئنان على سير أعمال إزالة التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وتوفير محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة.

وخلال متابعتها الدورية، أشرفت نائب محافظ القاهرة، على إزالة عدد من الشون بسوق الساحل بمنطقة أثر النبي لتدخل الأعمال حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع على مدار الأسبوع الماضي بعد عقد عدة لقاءات مع التجار والمنتفعين ضمن أعمال المشروع المتكامل لتطوير الكورنيش وإنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة للتباحث في شؤون أعمال التطوير والحصر، والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجاري بها التطوير وتنفيذ كوبري جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة.

يذكر نجاح فرق العمل بالمنطقة الجنوبية من بذل الجهود لإزالة تعارضات امتداد المحور الجديد والتي شملت إزالة بنزينة ومبنى البريد والمرافق ومبنى رئاسة حي دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وإزالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين وازالة التعارضات بسوق الساحل، وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية مع التجار بمنطقة أثر النبي بنطاق الحي، في لقاء مفتوح للتباحث في أمور أعمال التطوير والاستعداد للمرحلة القادمة بعد التطوير.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها