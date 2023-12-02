ملحمة مصرية في الخارج.. مسنون في درجات حرارة وصلت إلى -6 للمشاركة في انتخابات الرئاسة

مع انتهاء اليوم الأول لانتخابات مصر الرئاسية للمصريين في الخارج، تصدّر عدد من الوقائع المشهد عدد والتي برهنت على انتماء المصريين في مختلف دول العالم لبلدهم وإصرارهم على المساعدة في تحقيق مصلحتها مهما كانت العوائق.

إذ شهد يوم أمس إقبالا كثيفا من المواطنين المصريين في مختلف الدول على لجان الاقتراع وظهر منهم المسن الذي يحمل عكازًا، وصاحب الإعاقة الذي لم يستسلم لها وأصر على النزول متحديًا إياها من أجل الوطن.

كذلك ما كان جليًا هو تحدي الكثير من المواطنين المصريين في عدد من الدول لدرجات الحرارة التي وصلت في بعضها إلى -6 درجة مئوية، إذ لم يمنعهم صقيع الجو عن التقاعس عن أداء واجبهم الوطني نحو البلاد بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة في تحديد مصير وطنهم.

بلجيكا

ومن بين الدول التي وصلت فيها درجة الحرارة إلى عدد من الدرجات بعد الصفر مئوية هي دولة ببلجيكا، وتعليقًا على ذلك قال يوسف عبد القادر ممثل الجالية فى ببلجيكا، إنه على الرغم من الأجواء الباردة للغاية ودرجات حرارة تحت الصفر إلا أنه كان هناك إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية على السفارة للتصويت كما كان منهم تحديًا كبيرًا لدرجة الحرارة شديدة الانخفاض تلك.

وأضاف أنه كان هناك أعضاءًا من أبناء الجالية شاركوا من أماكن بعيدة من بلجيكا وتم رصد مشاركة أسر بالكامل فى الانتخابات، وكذلك رصد حرص الأسر على مشاركة أبناءهم فى التجربة الديمقراطية وترسيخ قيم الولاء والانتماء فى نفوس أبناءهم

فرنسا

كذلك الحال في دولة فرنسا التي وصلت بها درجة الحرارة أمس إلى أسفل الصفر أيضًا وعلى الرغم من ذلك توافد الكثير من أبناء الجالية المصرية هناك على مقار اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس.

وعلى مدار اليوم، وبالرغم من شدة برودة الطقس في باريس، حرص أبناء الجالية المصرية بفرنسا منذ الصباح الباكر على التوافد إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة وذلك للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وقد أقامت السفارة المصرية هناك خيمة أمام مدخل اللجنة الانتخابية لحماية المصوتين من الأمطار، نظرًا لما تشهده باريس من أمطار وبرد شديد لحمايتهم أثناء انتظار دورهم لدخول اللجنة الانتخابية.

ألمانيا

الوضع نفسه تكرر مع أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا وفي مدينة برلين، إذ تحرك المصريون منذ التاسعة صباحًا بتوقيت برلين متوجهين إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية رافعين أعلام مصر، وذلك على الرغم من البرد القارس والثلوج التي تشهدها حاليًا العاصمة الألمانية رغبة منهم في التعبير عن حبهم لوطنهم، وكان من أوائل أبناء الجالية الذين أدلوا بصوتهم علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين.

روسيا

روسيا هي الأخرى كانت واحدة من الدول التي وصلت فيها درجة الحرارة إلى مستوى كبير في الانخفاض وصل إلى -13 درجة مئوية، إلا أن اللجان الانتخابية قد شهدت كذلك توافدًا لأعداد كبيرة من المواطنين في التاسعة صباحًا بتوقيت روسيا، وذلك إصرارًا منهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بهدف الحفاظ على الأمن والأمان لبلدهم ووطنهم مصر.

إيطاليا

كما لم تمنع الأمطار والانخفاض الشديد في درجات الحرارة أيضًا أبناء الجالية المصرية في مدينة ميلانو بإيطاليا من التجمع أمام مقر السفارة المصرية منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

إذ حرص أبناء الجالية على التحرك في تجمعات احتفالية بالشمسيات مرتدين الملابس الثقيلة نحو السفارة المصرية ليسطروا حروف الملحمة الوطنية في حب مصر وفي عرسها الديمقراطي.

يذكر أنه يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.