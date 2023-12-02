السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملحمة وطنية.. المصريون بالخارج يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديوجراف)

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

شهدت اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجاليات المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وفي الفيديوجراف التالي، نستعرض مشاهد المصريين بالخارج، في ملحمة وطنية خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية.

https://www.youtube.com/shorts/k6_Aqo4_vXM

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فرنسية الأصل تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية.. فما سر مشاركتها؟ (فيديو)

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بأنبوبة أكسجين وكرسى متحرك.. مصرى بالكويت يصر على التصويت فى انتخابات الرئاسة

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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