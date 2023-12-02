إعلامية كويتية: الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها ورفع اسمها عاليًا (فيديو)

قالت عائشة الرشيد الإعلامية الكويتية، إن مصر تعيش أزهى عهود الديمقراطية، مشيرة إلى أن إقبال المصريين بالكويت على التصويت في الانتخابات الرئاسية تاريخي وغير مسبوق، مشيدة بجهود السفارة المصرية في الكويت وتواجدهم منذ الصباح الباكر لتنظيم العملية الانتخابية في 41 لجنة.

وأوضحت أن جميع الناخبين تبدو عليهم الفرحة بالعرس الديمقراطي وبالتنظيم المتميز للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أننا جميعًا نرد الجميل لمصر وقيادتها السياسية، وأن مصر تعيش الديمقراطية الحقيقية الآن، النابعة من الشعب الأصيل الذي يتوحد خلف قيادته السياسية في وقت الأزمات والمحطات الفاصلة من أجل مصر.

وأكدت أنها تشعر بالفخر عند سماع اسم مصر، وكذلك هو الحال بالنسبة لجميع العرب، وأتقدم بتحية إجلال للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنقذ أمة بأكملها وليس مصر فقط، ولا يزال يعمل ليلًا ونهارًا لحماية الأمة، ويجب على المصريين جميعًا أن يردوا الجميل لهذا الرجل، والتصويت له، بعد أن رفع اسم مصر عاليًا وأعاد لها مكانتها، حيث تمت في عهده العديد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة، والتي أذهلت العالم كله، لذا فهو يستحق أن يقول له الشعب المصري نعم، موضحة أن ما لفت نظرها عندما سألت المصريين في الكويت لمن يصوتون، وقالوا صوتنا لمن رفع رأسنا، وأعاد مكانة بلدنا، وشهدنا في عهده الازدهار.

وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستكون رسالة للعالم أجمع بأن مصر قوية وصامدة وهي الدولة زعيمة الشرق الأوسط، ومهما اختلفنا عندما يتعلق الأمر بمصر تتوحد القلوب من أجل كنانة الله في الأرض، لافتة إلى أن العرس الديمقراطي اليوم يدعو للفرحة، وتحية إجلال للشعب العظيم، ورئيس يستحق منصبه، ولكل من توجه إلى اللجان الانتخابية لكي يدلي بصوته لهذا الرجل العظيم.

واختتمت حديثها: "تحيا مصر.. عظيمة يا مصر يا ست الكل".

الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتى تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى.