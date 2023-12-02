السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكويت.. حشود كبيرة من الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم بعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم  السبت ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الايجابية في عملية التصويت.

أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

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المصريون بالخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

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كلمة الرئيس السيسي في "كوب 28" والانتخابات الرئاسية بالخارج يتصدران اهتمامات الصحف

وقال سفير مصر أسامة شلتوت لوكالة أنباء الشرق الأوسط من داخل المقر الانتخابي، إنه مع بداية اليوم الثاني للانتخابات تواجدت الأعداد الكبيرة من الجالية المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقر لمساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثانى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

كما تزايد إقبال الناخبين على سفارات مصر بالخارج، في ثانى أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية.

الناخبين المصريين دولة الكويت الانتخابات الرئاسية المصرية التصويت لليوم الثاني السفارة المصرية بالكويت

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