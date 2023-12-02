السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مظاهرات في تونس تنديدا بتواصل العدوان على قطاع غزة

مظاهرات في تونس
مظاهرات في تونس تنديدا بتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأ عاجل، بانطلاق مظاهرات في تونس تنديدا بتواصل العدوان على قطاع غزة.

الاحتلال يقصف أكثر من 400 هدف في قطاع غزة

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 هدف في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيه بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

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