السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: واشنطن زودت إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات

قنابل خارقة للتحصينات
قنابل خارقة للتحصينات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وول ستريت جورنال أكدت تزويد واشنطن إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات.

وطالب جيش الاحتلال سكان أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في قطاع غزة بمغادرة منازلهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

اشتباكات عنيفة

فيما أكدت فصائل فلسطينية أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال في شمال غرب وجنوب قطاع غزة، وطالبت منظمة" أطباء بلا حدود" بإدخال المساعدات دون قيود إلى كامل قطاع غزة، وبالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت قد دمرت قوات الاحتلال 3 منازل و3 مساجد في خان يونس صباح اليوم السبت، بعد قصف إسرائيلي مكثف للمناطق الشرقية وساحل خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل أمريكا قنابل خارقة للتحصينات القاهرة الإخبارية غزة

مواد متعلقة

فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال فى شمال وجنوب قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

اتهموه بسرقة أرباح البضاعة.. تفاصيل قتل "تجار مخدرات" شريكهم يوم توبته

"مش عاجبها شقتنا وعوزة شقة أكبر".. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زياده":. كعقب سيجارة مُحترق، سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس