القاهرة الإخبارية: واشنطن زودت إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وول ستريت جورنال أكدت تزويد واشنطن إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات.

وطالب جيش الاحتلال سكان أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في قطاع غزة بمغادرة منازلهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

اشتباكات عنيفة

فيما أكدت فصائل فلسطينية أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال في شمال غرب وجنوب قطاع غزة، وطالبت منظمة" أطباء بلا حدود" بإدخال المساعدات دون قيود إلى كامل قطاع غزة، وبالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت قد دمرت قوات الاحتلال 3 منازل و3 مساجد في خان يونس صباح اليوم السبت، بعد قصف إسرائيلي مكثف للمناطق الشرقية وساحل خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".