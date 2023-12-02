السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لافتتاح المقر الجديد في طنطا

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية في مستهل زيارته لمحافظة الغربية، لافتتاح المقر الجديد لهيئة النيابة الإدارية بعمارات عبدالمنعم رياض بطنطا، بحضور لفيف من المستشارين.

يأتي ذلك في إطار التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويسر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.

وخلال اللقاء بحث الطرفان، سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الغربية، وهيئة النيابة الإدارية، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد، والمجتمع بشكل إيجابي، كما ناقش، العديد من القضايا الحيوية المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جميع الأجهزة الرقابية بشكل عام ومنها هيئة النيابة الإدارية، والتي تعد أحد صروح العدالة في مصر، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء هيئة النيابة الإدارية.

كما توجه بالشكر الخاص للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد على أرض مصر، مؤكدًا أن افتتاح مقر النيابة الإدارية اليوم يأتي في إطار التعاون البناء بين محافظة الغربية والهيئة، لأداء رسالة الهيئة السامية وترسخ قيم العدالة في المجتمع.

من جهته، قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفًا: «أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة واحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كل القطاعات المختلفة»، وتبادل محافظ الغربية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية.

محافظ الغربية بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا العدالة الناجزة حياة كريمه المقر الجديد

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