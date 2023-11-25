السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنوفية تستعين بـ"النيابة الإدارية" لتدريب مسئوليها على مكافحة الفساد

محافظ المنوفية مستشارين
محافظ المنوفية مستشارين النيابة الإدارية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون  محافظ المنوفية بمقر مكتبه بالديوان العام، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، في إطار بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. حضر اللقاء الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام.

ورحب محافظ المنوفية برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له من أعضاء الهيئة، على رأسهم المستشار عبدالمنعم مجدي، وتناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم وحماية حقوق المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.


وعقب اللقاء، وقع محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مشترك، بشأن إتاحة فرص التدريب للعاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة في كل الموضوعات ذات الصلة بالوظيفة العامة والخدمة المدنية والقانون الإداري ومكافحة الفساد الإدارى بالمجان، من أجل صقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم ومعلوماتهم العلمية والعملية بمركز الدراسات الوطنية بالمحافظة.

صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالى والإدارى

وثمن محافظ المنوفية الدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة تحقيقًا لقيم العدل وسيادة القانون، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كل الأصعدة تحقيقًا للصالح العام.

ومن جهته، قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفًا أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة واحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كل القطاعات المختلفة، هذا وقد تبادل محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية، ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية النيابة الإدارية برتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية وهيئة النيابة الإدارية الجمهورية الجديدة

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