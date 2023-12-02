السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة يانج أفريكانز مباشرة

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

 تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تقام في السادسة مساء اليوم على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.


ومن المقرر أن تغادر البعثة ملعب المباراة إلى المطار عقب نهاية المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

 وكان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، عقد ظهر أمس للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت على ملعب بنيامين مكابا.


حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».


وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما تقرر أن يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقما مكون من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الرمادي.

الأهلي يواجه يانج افريكانز مساء اليوم

 في  المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  يلتقي في تمام السادسة مساء اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وسبق أن لعب الفريقان عشر مباراة خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف

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