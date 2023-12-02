السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان: "أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا"

محمد رمضان
محمد رمضان

أعرب النجم محمد رمضان عن افتخاره كونه الفنان العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكاس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وكتب "رمضان" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"الحمد لله رب العالمين افتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولًا صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، كما أرسل "كاف" خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه أن القائمة النهائية ستشمل 27 لاعبًا.وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

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