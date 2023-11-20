ينطلق تصويره في ديسمبر.. تعرف على أبطال فيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان

يستعد النجم محمد رمضان لبدء تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائى الجديد "أسد أسود" مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ويعقد محمد رمضان جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد دياب للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل ورسم ملامح الشخصية الرئيسية التي يلعبها ضمن أحداث الفيلم.

ويواصل المخرج محمد دياب معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة.

قائمة أبطال فيلم أسد أسود

وضمت قائمة أبطال الفيلم كلا من ماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد والممثلين السودانيين محمود السراج وإسلام مبارك، تأليف وإخراج محمد دياب.

الفيلم من المنتظر أن يشارك في عدة مهرجانات وذلك قبل طرحه بدور العرض السينمائي.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن النجم محمد رمضان كان قد طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “Case Closed” والتي يقدمها على طريقة الفيديو كليب رفقة مطرب الراب النيجيري سكيلز.

وطرح رمضان الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من تأليف كل من محمد رمضان وسكيلز، وفرغلي بلاكس.

من جهة أخرى قرر محمد رمضان الخروج من السباق الرمضاني لأول مرة منذ أعوام وذلك عقب تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة والذي حقق نجاحا كبيرا بجزئه الأول وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.