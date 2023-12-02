سحب قرعة نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" اليوم

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، صوب مدينة هامبورج الألمانية؛ لمتابعة مراسم سحب قرعة نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي ستستضيفها ألمانيا، الصيف المقبل.

وستقام مراسم القرعة في السادسة مساءً (بتوقيت القاهرة)، بقاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورج، إحدى المدن المضيفة للبطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، سيتم تقسيمهم على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

وستجرى مباريات (يورو 2024)، في 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، وهي برلين، ميونيخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا المقبل، خلال الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ، على أن تقام المباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

ومع إجراء القرعة اليوم، ستكون هوية 21 منتخبًا فقط هي المعروفة خلال الحفل، فيما ستتحدد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى، خلال مرحلة الملحق الفاصل، والتي ستقام في مارس المقبل، قبل أقل من 3 شهور على بدء البطولة.

ويخوض المنتخب الألماني البطولة بصفته ممثل البلد المضيف، فيما أثمرت التصفيات عن تأهل 20 منتخبًا، سيتم توزيعها على المجموعات الست، خلال حفل القرعة.

وحدد «يويفا» المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، والتي جاءت على النحو التالي:

المستوى الأول: ألمانيا - البرتغال - فرنسا - إسبانيا - بلجيكا - إنجلترا

المستوى الثاني: المجر - تركيا - الدنمارك - ألبانيا - رومانيا - النمسا

المستوى الثالث: هولندا - اسكتلندا - كرواتيا - سلوفينيا - سلوفاكيا - التشيك

المستوى الرابع: إيطاليا - صربيا - سويسرا - المنتخبات الثلاثة المتأهلة عبر الملحق

مرحلة الملحق

ويُنتظر تأهل المنتخبات الثلاثة المتبقية عن طريق مسارات الملحق (1 و2 و3)

ويضم المسار الأول كلا من: بولندا وويلز وفنلندا وإستونيا، والثاني: الكيان الصهيوني والبوسنة وأيسلندا وأوكرانيا، والثالث: جورجيا واليونان وكازاخستان ولوكسمبورج

وتقام منافسات كل مسار بنظام الدورين (نصف النهائي والنهائي)، ليتأهل من كل مسار منتخب واحد يخوض النهائيات مباشرة

وخلال النهائيات، تتنافس المنتخبات الأربعة في كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرةً إلى دور الـ16، وينضم إلى هذه المنتخبات الـ12 أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

وتقام مباريات الدور الأول (دور المجموعات) بدايةً من 14 إلى 26 يونيو، ثم تنطلق بعدها مرحلة خروج المغلوب، بدور الستة عشر، خلال الفترة ما بين 29 يونيو إلى الثاني من يوليو.

وتقام مباريات دور الثمانية في الخامس والسادس من الشهر نفسه، ثم مباراتا الدور قبل النهائي في التاسع والعاشر من نفس الشهر، على أن يقام النهائي في 14 يوليو.