"تحيا مصر.. والسيسى رئيسى".. هتافات المصريين بالخارج تعلو داخل السفارة المصرية بالكويت

"تحيا مصر.. ويحيا السيسي.. هو رئيسي".. بهذه الكلمات هتف أبناء الجالية المصرية داخل السفارة المصرية بالكويت معبرين عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حاملين الأعلام المصرية.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثاني للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذى يعقده المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من داخل غرفة عمليات الهيئة لمتابعة تفاصيل اليوم الثانى من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال بث تليفزيوني مباشر من السفارات والقنصليات المصرية التى يجرى فيها الاقتراع، منذ التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت كل دولة وتستمر حتى التاسعة مساء غد الأحد.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.