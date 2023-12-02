السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"على باب العمارة" الأعلى مشاهدة في WATCH IT

قائمة الأعلى مشاهدة
قائمة الأعلى مشاهدة عبر watch it

عاد مسلسل “على باب العمارة” للنجم حاتم صلاح للمنافسة على المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT مزيحا مسلسل ورق التوت الذي تراجع للمركز الرابع في قائمة المشاهدة. 

وحقق مسلسل على باب العمارة نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه على منصة Watch it مطلع شهر أكتوبر الماضي. 

والمسلسل يعتبر أولى بطولات حاتم صلاح في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد أن قررت منصة Watch it بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم أعمال من بطولة النجوم الشباب في خطوة لدعم هذه المواهب. 

واستطاع مسلسل على باب العمارة أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد حيث قدم العمل تجربة كوميدية بحتة بطلها حاتم صلاح الذي أبدع في تجسيد دور البواب. 

قصة مسلسل على باب العمارة

و تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

أبطال مسلسل على باب العمارة

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، وأمير عبد الواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، وعبد الرحمن حسن، محمود السيسي، ومصطفى غريب وياسر الطوبجي.

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